Çağdaş Atan'dan 4-3 galibiyet yorumu! Dikkat çeken bu sözlerle verdi...

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi. Atan, oyuncularına övgüler dizdi.

Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, ligde deplasmanda Trabzonspor karşısında aldıkları 4-3'lük galibiyeti değerlendirdi.

Atan, "Özellikle ilk yarı muhteşem bir oyun oynadı takımım. 3-1-5-1 dizilerek, rakibimize baskı yapmasını zorlaştırdık. Çok iyi oyunlar kurarak goller attık. Yediğimiz gollerin hepsi bireysel hata olarak gözüküyor. 3-1'den sonra oyunu biraz daha soğutabilsek daha anlamlı olabilirdi. Son 15-20 dakikanın dışında istediğimiz her şeyi yaptık. Maçtan önce de söyledim, çok önemli oyuncular kaybettik. Bertolacci, Mustafa Pektemek, Onut Bulut, Campanharo... Kayserispor seyircisine hiçbir zaman hayal satmadım. Elimizde sahaya çıkacak bir 11 olduğu sürece taraftarımızın izlemekten hoşnut olacağı bir takım sahaya süreceğiz. Hayal etmekten başka şansımız yok. Hayalimiz bütçelerden büyük. Benim takımımım 13 galibiyet aldı, beraberlik sayımız az. Harika bir performans gösteriyor oyuncularım. Başarı onların." diye konuştu.

Atan, Carlos Mane'nin kendisinin Avrupa'da çalışabileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Oyuncularımızdan karşılığını almak çok güzel. Biz ilk toplantıda, onların market değerini arttıracağımızın sözünü vermiştik. Oyunculardan böyle geri dönüşler almak bizi mutlu ediyor. Benim de hedefim var, bir gün Avrupa neden olmasın ama şu anda Kayserispor ile 2026 yılına kadar sözleşmem var." cevabını verdi.

Çağdaş Atan, son olarak, "Bu galibiyet bizim için çok anlamlıydı, çok zor bir periyoda giriyoruz. Bu galibiyeti çok anlamlı buluyorum. Biraz dinleneceğiz. Fenerbahçe çok rotasyon yapabilen, Türkiye'nin en güçlü kadrolarından bir tanesi, elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO