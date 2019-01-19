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Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hakkında yeni gelişme | Çağatay Ulusoy Gizem Karaca dava son durum

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşandı. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca yeniden hakim karşısına çıkacak mı? İşte detaylar...

19 Ocak 2019 Cumartesi 00:40
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hakkında yeni gelişme | Çağatay Ulusoy Gizem Karaca dava son durum

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşandı. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca yeniden hakim karşısına çıkacak mı? İşte detaylar...

Dava İstinaf Mahkemesi'nce yeniden görülecek

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 34 sanık hakkında 16 Mayıs 2018'de verdiği karar, kimi sanık avukatlarının yaptıkları temyiz başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi (İstinaf Mahkemesi) tarafından incelendi.

Talepleri 9 Ocak'ta karara bağlayan ceza dairesi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanık yönünden davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca 21 Mart'ta yeniden hakim karşısında olacak

Tutuklu sanıklar Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu'nun tahliyelerine ve tutuklu sanık Murat Özgener'in bu halinin devamına de hükmeden daire, 20 sanıklı dosyanın diğer sanık dosyalarından ayrılarak ayrı bir esasa kaydını da karara bağladı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından firari sanıklar Aslı Şenyüz ve Cihan Şenyüz'ün yakalama kararlarının devamını kararlaştıran daire, yeniden yargılamanın yapılacağı ilk duruşmanın 21 Mart'ta gerçekleştirilmesine hükmetti.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 00:40
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