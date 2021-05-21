Çağatay Özdemir İngilizce Gazze tweetında ne dedi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, sosyal medya üzerinden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiği bir video paylaştı.

Videoda tepkisini İngilizce olarak dile getirenCumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Özdemir, "Kayıtlara geçmesi için söylemek isterim ki, bu ilk kez olmuyordu. 2012 yılı Kasım ayında İsrail, Gazze'de başka bir medya binasını ardı ardına iki gün bombaladı. Hiçbir tepki verilmedi. Soruşturma açılmadı. Hesap sorulmadı. Nitekim İsrail insanların bu tür olayları unutmaya meyilli olmalarına güveniyor. Bu cezasızlık medyaya yönelik benzer saldırıları kolaylaştırıyor ve teşvik ediyor. Birçok gazeteci sahada gelişmeleri görüntülemeye çalışırken hayatını tehlike atıyor ve sıklıkla İsrail ordusunun hedefi haline geliyor. 2018 yılında üzerlerinde 'Basın' yazılı yelekleri ve kaskları olmasına rağmen 2 gazeteci öldürüldü ve birçoğu yaralandı" ifadelerini kullandı.