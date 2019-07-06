Çağ Üniversitesi 20 öğretim üyesi alıyor! Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Çağ Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 20 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Fen Edebiyat Fakültesi, İktisad ve İdari Bilimler Fakültesi birimlerine olmak üzere 20 öğretim üyesinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde:Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

İstenen belgeler

1- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 2 adet fotoğraf

5- Adli sicil kaydı belgesi

6- Lisans/Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans transkripti

8- ALES belgesi

9- Yabancı dil belgesi

10- Öğrenci olanlardan lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

11- Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi başvurularında lisans mezunları için alanında en az iki yıl iş tecrübesi olduğuna dair belge.

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