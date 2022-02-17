Çağ kapatıp çağ açan fethin manevi mimarı: Akşemseddin

Fatih Sultan Mehmet’in hocası olarak bilinen ve İstanbul’un fethinde önemli rol oynayan Akşemseddin, vefatının 563. yılında rahmetle anılıyor.

Bugün Suriye sınırları içinde yer alan Şam’da 1390’da doğan ve asıl ismi Muhammed Şemseddin bin Hamza olan Akşemseddin küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i hıfzetti. Ailesiyle 7 yaşında Anadolu’ya gelip Samsun’un Kavak ilçesine yerleşen Akşemseddin, babası alim Şeyh Şerafeddin Hamza’nın vefatının ardından şeri ilimlerle tıp eğitimi aldı.

Osmancık Medresesinde müderris olan Akşemseddin, tasavvuf yolunda yükselmek için İran, Şam ve Bağdat’ı dolaştıktan sonra tavsiye üzerine zamanın büyük velisi Hacı Bayram Hazretlerine gitmeye karar verdi. Hacı Bayram Veli’nin yanında kaldığı süre içinde tasavvufun inceliklerini öğrenen Akşemseddin, icazetini aldıktan sonra Beypazarı’na yerleşti. Bir süre burada kalan Akşemseddin, daha sonra Göynük’e gitti.

Göynük’te yaşadığı dönemde Fatih Sultan Mehmet’in fetih hazırlıkları yaptığı haberi üzerine Edirne’ye giden Akşemseddin Hazretleri, İstanbul’un fethine katılarak padişahın yanında bulundu.

Fatih Sultan Mehmet’in “O benim hocamdır. Şehrin manevi fatihidir” dediği Akşemseddin, fetihten sonra Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazında hutbe okudu. Akşemseddin, İstanbul’da Eyüp Sultan’ın kabrini de bulduktan sonra padişahın tüm ısrarlarına rağmen Göynük’e döndü ve 1459’da burada vefat etti.

“İstanbul’un manevi fatihi”, büyük bir alim, usta bir hekim, büyük bir veli ve çok yönlü bir bilim insanı olarak bilinen Akşemseddin, aynı zamanda yazdığı tıp kitabında mikrobu ilk tanımlayan kişi olarak biliniyor.

Akşemseddin’in “Risalet-ün Nuriyye”, “Risale-i Zikrullah”, “Risale-i Şerh-i Ahval-i Hacı Bayram-ı Veli”, “Def’ü Metain”, “Makamat-ı Evliya (Velilerin Makamları)”, “Maddetü’l Hayat (Hayat Maddesi)”, “Nasihatname-i Akşemseddin (Akşemseddin Nasihatnamesi)”, “Kitabu’t-Tıp (Tıp Kitabı)” ve “Hall-i Müşkilat (Güçlüklerin Halli)” isimli eserleri bulunuyor.