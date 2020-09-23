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Aktüel Çadırların gölgesinde miniklerin masal keyﬁ
Aktüel

Çadırların gölgesinde miniklerin masal keyﬁ

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliği ile hayata geçirilen “Anadolu Masalları Projesi”nde, geçimlerini sağlamak için Türkiye’nin dört bir yanına giderek tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da unutulmadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:17:00 -
Çadırların gölgesinde miniklerin masal keyﬁ

Açık hava sınıflarında anlatılan masallarla hayal kuruyor

Samsun’da yürütülen proje kapsamında, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları çadırlar arasında oluşturulan açık hava sınıfl arında anlatılan masallarla gelecek hayali kuruyor. Proje Koordinatörü Nurten İren, “Buradaki çocuklar bizi görünce öyle mutlu oluyor ki koşa koşa meydana geliyorlar. Çocuklar gözlerimizin içine bakıyor” diyerek yapƨğı işten çok büyük keyif aldığını belirtiyor

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