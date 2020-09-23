Çadırların gölgesinde miniklerin masal keyﬁ
Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliği ile hayata geçirilen “Anadolu Masalları Projesi”nde, geçimlerini sağlamak için Türkiye’nin dört bir yanına giderek tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da unutulmadı.
Açık hava sınıflarında anlatılan masallarla hayal kuruyor
Samsun’da yürütülen proje kapsamında, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları çadırlar arasında oluşturulan açık hava sınıfl arında anlatılan masallarla gelecek hayali kuruyor. Proje Koordinatörü Nurten İren, “Buradaki çocuklar bizi görünce öyle mutlu oluyor ki koşa koşa meydana geliyorlar. Çocuklar gözlerimizin içine bakıyor” diyerek yapƨğı işten çok büyük keyif aldığını belirtiyor