Çadırkent ve yaralılara moral! Binali Yıldırım ikinci kez İzmir’de

Binali Yıldırım, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile evleri yıkılanlar için kurulan çadır kenti ziyaret etti. Burada depremzedelerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Yıldırım, çocuklara da uzaktan eğitimde de kullanabilecekleri tablet hediye etti. Yıldırım, “Giden can geri gelmiyor ancak yaralar sarılıyor” dedi. Depremde yaralananların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’ne de giden Yıldırım, minik Ayda, Elif Perinçek, ikiz ablaları Elzem ve Ezel’i ziyaret ettiği, çocuklara hediyeler verdi.