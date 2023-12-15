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Gündem Çadırda yaşayan Gazzelilerin şartları kışla birlikte zorlaştı!
Gündem

Çadırda yaşayan Gazzelilerin şartları kışla birlikte zorlaştı!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 16:53:00 -
Çadırda yaşayan Gazzelilerin şartları kışla birlikte zorlaştı!

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de evlerinden edilerek çadırlarda yaşamaya çalışan Filistinlilerin, kış mevsimindeki yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor.

İsrail’in yoğun şekilde saldırı düzenlediği Gazze’de kış mevsiminin gelişi Gazze’nin güneyinde kamplarda kalan Filistinlileri endişelendiriyor.

İsrail’in saldırıları nedeniyle zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeliler, kış mevsiminin gelişi daha zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Yerlerinden edilen Gazzeliler, sığındıkları dayanıksız çadırlarda su, tıbbi malzeme, battaniye ve sıcak tutacak kıyafetlere ihtiyaç duyuyor. Şiddetli yağışların ardından çamura dönen yollarda çıplak ayakla yürümeye çalışan Gazzeli Filistinliler bir yandan da yaktıkları ateşlerle soğuk havada ısınmaya çalışıyor.

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