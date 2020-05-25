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Aktüel

Çadırda kalan 13 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri’nin Sarıoğlan ve Pınarbaşı ilçelerinde çadırda kalan 7’si çocuk 14 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:21:44 -
Çadırda kalan 13 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri’nin Sarıoğlan ve Pınarbaşı ilçelerinde çadırda kalan 7’si çocuk 14 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesi Ilıca Mahallesinde gece saatlerinde çadırda kalan B.C. (51), A.C. (47) M.C. (21), Ö.A. (18), E.S.C. (8), B.C. (18) karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ayrıca Pınarbaşı ilçesi Oğuzlar Mahallesinde de çadırda kalan H.İ.G. (4), S.G. (7), A.G. (13), İ.G. (11), M.G. (9), M.G. (37), H.G. (10) ve S.G. (40) de karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerlerine sevk edilen ambulanslar tarafından zehirlenen vatandaşlar ilçe hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alıındı.

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