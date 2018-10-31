Cadılar Bayramı yasaklandı! "Olumsuz sosyal etkileri var"

Moğolistan Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullara gönderdiği yazıda, çocukların Cadılar Bayramı'nı kutlamasından dolayı ebeveynlerin şikayetçi olduğu ifade edildi. Bakanlık, Halloween'in resmen tanınan bir tatil olmadığını bu yüzden tüm okulların Halloween kutlamalarına son vermesi gerektiğini belirtti.

Reuters haber ajansının haberine göre, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da Halloween'in giderek popüler hale geldiği, İngilizce derslerinde yapılan etkinliklerle Halloween'in kutlandığı ifade edildi.

Moğolistan'da bir İngilizce öğretmeni yaptığı açıklamada, genellikle kutlamaların çocuklar tarafından yapıldığını, bu durumun olumsuz sosyal etkilere sebep olabileceğini belirtti.