Otomotivde tarihi gün! Türkiye'de üretilen dev elektrikli model banttan indi!

Türkiye'nin, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Karadeniz havzalarını birbirine bağlayan lojistik ve enerji koridorlarının kavşağında güçlü sanayi tabanı ve dengeli politikaya sahip olduğuna, Türkiye'nin bu konumunun, yalnızca diplomatik ağırlık değil, üretim ve tedarik zincirleri için stratejik güvence olduğuna işaret eden Kibar, "Türkiye, belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde dayanıklılığıyla öne çıkmaktadır. Jeopolitik tansiyonun azalması ve ticaret akımlarının yeniden dengelenmesiyle sahip olduğu sanayi, lojistik ve enerji altyapısının ekonomik değeri çok daha görünür hale gelecektir." diye konuştu. Hyundai Motor Türkiye ile Kibar Holding'in yıllardır birlikte yol yürüdüğünü ifade eden Kibar, "30 yılı aşkın sürede bu ortaklık, teknoloji transferi yapan, ihracatla büyüyen ve pek çok ilki gerçekleştiren örnek sanayi işbirliğine dönüştü." dedi. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.