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Frig Vadisi'nin tarihi yapısı! Doğanlı Kale gün batımında görüntülendi

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Frig Vadisi'nin tarihi yapısı! Doğanlı Kale gün batımında görüntülendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan tarihi Doğanlı Kale, gün batımında görüntülendi ve ortaya çok güzel kareler çıktı…

#1
Foto - Frig Vadisi'nin tarihi yapısı! Doğanlı Kale gün batımında görüntülendi

İlçenin doğal ve tarihi güzellikleri arasında yer alan Doğanlı Kale, günün son ışıklarıyla farklı bir görünüme büründü. Kayalık alandaki tarihi yapı ve çevresi, gün batımının oluşturduğu renklerle havadan görüntülendi.

#2
Foto - Frig Vadisi'nin tarihi yapısı! Doğanlı Kale gün batımında görüntülendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Frigya bölgesinde yer alan Doğanlı Kale ve Deveboynu Kale, kayalara oyulmuş yapıları ve yüksek konumlarıyla dikkati çekiyor.

#3
Foto - Frig Vadisi'nin tarihi yapısı! Doğanlı Kale gün batımında görüntülendi

Frig döneminden günümüze ulaşan Doğanlı Kale, doğan başını andıran kaya kütlesi ve çok katlı yapısıyla öne çıkarken, yakınındaki Deveboynu Kale ise vadiye hakim konumuyla bölgenin önemli kaya yerleşimleri arasında bulunuyor.

#4
Foto - Frig Vadisi'nin tarihi yapısı! Doğanlı Kale gün batımında görüntülendi

Friglerin ardından Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanılan kaleler, kayalık araziyle bütünleşen yapılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#5
Foto - Frig Vadisi'nin tarihi yapısı! Doğanlı Kale gün batımında görüntülendi

Gün batımında güneş ışınlarının kayalık yüzeylere vurmasıyla kaleler sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünüyor.

#6
Foto - Frig Vadisi'nin tarihi yapısı! Doğanlı Kale gün batımında görüntülendi

DOĞANLI VE DEVEBOYNU KALE HAKKINDA Doğanlı Kale ve Deveboynu Kale, vadide Çukurca köyünün yaklaşık 1.5 km kuzeybatısında, vadi tabanından oldukça yüksek, kayalık bir plato üzerinde yer alan iki kaledir.

#7
Foto - Frig Vadisi'nin tarihi yapısı! Doğanlı Kale gün batımında görüntülendi

Deveboynu Kale, kayalık bir yamacın kenarında yer almaktadır. Kayanın kuzeybatı tarafında iki tipik Frig kaya mezarı bulunmaktadır.

#8
Foto - Frig Vadisi'nin tarihi yapısı! Doğanlı Kale gün batımında görüntülendi

Doğanlı Kale, Deveboynu Kale’nin yaklaşık 50 m batısında tek bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Kayaya oyulmuş yedi katın tamamına yakını Bizans dönemine aittir. Tipik bir Bizans kalesine benziyor ancak vadiyi kontrol eden stratejik konumu nedeniyle alanın Frig döneminde zaten kullanıldığına inanılıyor.

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