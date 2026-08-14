Frig Vadisi'nin tarihi yapısı! Doğanlı Kale gün batımında görüntülendi
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan tarihi Doğanlı Kale, gün batımında görüntülendi ve ortaya çok güzel kareler çıktı…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan tarihi Doğanlı Kale, gün batımında görüntülendi ve ortaya çok güzel kareler çıktı…
İlçenin doğal ve tarihi güzellikleri arasında yer alan Doğanlı Kale, günün son ışıklarıyla farklı bir görünüme büründü. Kayalık alandaki tarihi yapı ve çevresi, gün batımının oluşturduğu renklerle havadan görüntülendi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Frigya bölgesinde yer alan Doğanlı Kale ve Deveboynu Kale, kayalara oyulmuş yapıları ve yüksek konumlarıyla dikkati çekiyor.
Frig döneminden günümüze ulaşan Doğanlı Kale, doğan başını andıran kaya kütlesi ve çok katlı yapısıyla öne çıkarken, yakınındaki Deveboynu Kale ise vadiye hakim konumuyla bölgenin önemli kaya yerleşimleri arasında bulunuyor.
Friglerin ardından Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanılan kaleler, kayalık araziyle bütünleşen yapılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Gün batımında güneş ışınlarının kayalık yüzeylere vurmasıyla kaleler sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünüyor.
DOĞANLI VE DEVEBOYNU KALE HAKKINDA Doğanlı Kale ve Deveboynu Kale, vadide Çukurca köyünün yaklaşık 1.5 km kuzeybatısında, vadi tabanından oldukça yüksek, kayalık bir plato üzerinde yer alan iki kaledir.
Deveboynu Kale, kayalık bir yamacın kenarında yer almaktadır. Kayanın kuzeybatı tarafında iki tipik Frig kaya mezarı bulunmaktadır.
Doğanlı Kale, Deveboynu Kale’nin yaklaşık 50 m batısında tek bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Kayaya oyulmuş yedi katın tamamına yakını Bizans dönemine aittir. Tipik bir Bizans kalesine benziyor ancak vadiyi kontrol eden stratejik konumu nedeniyle alanın Frig döneminde zaten kullanıldığına inanılıyor.
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