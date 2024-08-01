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Yerel Caddede elektrik akımına kapılan adam öldü
Yerel

Caddede elektrik akımına kapılan adam öldü

Yeniakit Publisher
2024-08-01 09:57:00 -
Caddede elektrik akımına kapılan adam öldü

Malatya Yeşilyurt'ta cadde ortasında elektrik akımına kapılan Nihat Güney yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan Nihat Güney hayatını kaybetti. Güney'in ölümünün ihmal kaynaklı olabileceğini belirten aile yakınları olayın araştırılmasını istedi.

Olay, 30 Temmuz Salı günü 04.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi üzerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde isminin Nihat Güney (40) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede bulunan aydınlatma direğinde akıma kapıldığı tespit edilen şahsın cenazesi olay yeri ile adli tıp kurumundaki incelemenin ardında ailesine teslim edilerek, Gündüzbey Mahallesi'nde defnedildi.

“Aydınlatma direğinde kaçak olabilir”

Kardeşinin ölümüne ilişkin ortaya atılan iddiaları kabul etmediklerini belirten Hikmet Güney, olayda ihmal olabileceğini kaydederek konunun araştırılmasını istedi.

Olay yerinde kardeşi ile birlikte birden fazla kişinin bulunduğunu ileri süren Hikmet Güney, kardeşinin, aydınlatma direğinde meydana gelen kaçak sonucu da hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade ederek, kardeşinin ölümüne dair ortaya atılan iddiaları kabul etmediklerini söyledi.

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