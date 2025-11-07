  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Cadde ve sokaklar göle döndü: Kuvvetli yağış o ili esir aldı!
Yerel

Cadde ve sokaklar göle döndü: Kuvvetli yağış o ili esir aldı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya’da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, kısa sürede doluya dönüştü. Kentin merkezinde art arda çakan yıldırımlar ve yoğun sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Antalya’da öğleye doğru başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırarak doluya dönüştü. Yıldırımların eşlik ettiği yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde, özellikle Kaleiçi ve çevresinde art arda çakan yıldırımlar gökyüzünü aydınlatırken, bazı anlar kameralara da yansıdı.

Yağışla birlikte birçok cadde ve bulvarda su birikintileri oluştu. Araçlar, göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı. Kent genelinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşanırken, vatandaşlar da ani dolu ve yıldırım nedeniyle güvenli alanlara sığındı.

Öte yandan, Antalya Valiliği’nin yaptığı Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün paylaşımına göre, kentte, batı ve doğu ilçelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceği, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli olması gerektiğini bildirildi.

