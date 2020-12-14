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Aktüel Çad'da kabileler arası çatışma: 25 ölü
Aktüel

Çad'da kabileler arası çatışma: 25 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:07:47 -
Çad'da kabileler arası çatışma: 25 ölü

İSTANBUL (AA) - Çad'da iki kabile arasında yaşanan çatışmada 25 kişi hayatını kaybetti.

Yerel idari yetkili Oumar Toubaye Sargoulo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Batha bölgesindeki çatışmanın arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını belirtti.

Sargoulo, "Cumartesi günü iki kabile arasında yaşanan çatışma nedeniyle maalesef 25 kişiyi kaybettik." dedi.

Hükümet Sözcüsü Cherif Mahamat Zene, çatışma sonrası güvenlik güçlerinin bölgede önlem aldığını ve suçluların adalete teslim edileceğini kaydetti.

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