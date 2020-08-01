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Aktüel

Çad'da Boko Haram saldırısı: 10 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-01 04:25:56 -
Çad'da Boko Haram saldırısı: 10 ölü

ABUJA (AA) - Çad'ın batısındaki Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen ordu yetkilisi, Çad Gölü Havzası'ndaki bir köye silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkili, saldırıda 2 kadın ve 8 erkeğin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırıda 7 kişinin kaçırıldığını kaydeden yetkili, Boko Haram üyelerinin köyü kundaklayarak gıdaları gasp ettiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'te terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu açıklamıştı.


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