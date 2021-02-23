  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv C3 Aircross şimdi daha konforlu ve güvenli
Otomotiv

C3 Aircross şimdi daha konforlu ve güvenli

Satışa sunulduğu 2017 yılı sonundan bu yana 330.000 adet üretilen Citroen C3 Aircross yenilendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 12:00:00 -
C3 Aircross şimdi daha konforlu ve güvenli

Otomobil artırılmış kabin konforu, sürüş güvenliği ile sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojilerle donatıldı. Yeni Citroën C3 ve yeni Citroën C4 ile benzer, ancak daha heybetli bir görünüme sahip olan krom marka logosu LED farlara doğru genişliyor. LED farlar yüksek aydınlatma performansıyla daha fazla görüş ve güvenlik sağlamayı hedefliyor. Dış görünüm için birçok kişiselleştirme seçeneği bulunuyor. Haki Gri, Voltaik Mavi ve Kutup Beyazı olmak üzere üçü yeni olmak üzere yedi farklı gövde rengi seçeneği bulunuyor. Citroen’in küçük SUV’u C3 Aircross yeni versiyonuyla yaz sonu Türkiye’de yollara çıkacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Japon firmaları Uygurlar için gemileri yakmaya hazırlanıyor
Dünya

Japon firmaları Uygurlar için gemileri yakmaya hazırlanıyor

Japonya merkezli 12 firma, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli firmala..
Dahlan'dan aşı oyunu! Yok böyle bir aymazlık
Gündem

Dahlan'dan aşı oyunu! Yok böyle bir aymazlık

Birleşik Arap Emirlikleri’nin tetikçisi Muhammed Dahlan, Filistin’deki seçimlere, bölgenin ihtiyaç duyduğu Kovid-19 aşısını alet etti. Filis..
Tehlikeli oyun... ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye sokmak istiyorlar!
Gündem

Tehlikeli oyun... ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye sokmak istiyorlar!

ABD’nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği silahlar ve kampta eğitim verilen teröristler kanlı eylemler için Türk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay