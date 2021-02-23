C3 Aircross şimdi daha konforlu ve güvenli

Otomobil artırılmış kabin konforu, sürüş güvenliği ile sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojilerle donatıldı. Yeni Citroën C3 ve yeni Citroën C4 ile benzer, ancak daha heybetli bir görünüme sahip olan krom marka logosu LED farlara doğru genişliyor. LED farlar yüksek aydınlatma performansıyla daha fazla görüş ve güvenlik sağlamayı hedefliyor. Dış görünüm için birçok kişiselleştirme seçeneği bulunuyor. Haki Gri, Voltaik Mavi ve Kutup Beyazı olmak üzere üçü yeni olmak üzere yedi farklı gövde rengi seçeneği bulunuyor. Citroen’in küçük SUV’u C3 Aircross yeni versiyonuyla yaz sonu Türkiye’de yollara çıkacak.