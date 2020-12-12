C vitamini içeren portakal reçeli nasıl yapılır?

Portakal kış aylarının vazgeçilmez meyvesi olarak bilinir. Hem C vitamini deposu hem de hastalıklara şifa olması portakal reçeline olan ilgiyi daha çok arttırdı. Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kış mevsiminin gelmesi üzerine haftada 400 kilo doğal portakal reçeli üretiyor. Portakal reçelleri çok sayıda kente ve zincir marketlere ulaştırılıyor. Kooperatif başkanı Suna Çetin, C vitamini içeren bu reçellerin özellikle pandemi döneminde satışının arttığını ifade etti.

Portakal reçeli nasıl yapılır?

Son zamanlarda portakal reçeli tarifi merak edilenler arasında yer alıyor. Kış mevsimi gelmesi üzerine kadınlar, portakal reçeli yapımına başladı.

Portakalları soyup suda bekletip acısını aldıktan sonra rendeleyerek tatlandırması yapılır. Daha sonra şerbetle birlikte kaynatılarak tamamen doğal bir yolla üretilen bu reçelleri bir kiloluk kavanozlara koyarak 40 liradan satışı yapılır. Portakal reçeli çok sayıda kente ve zincir marketlere ulaştırılıyor.

Haftalık 400 kiloya kadar üretim yaptıklarını ifade eden kooperatif başkanı Suna Çetin, tam bir C vitamini deposu olan portakal reçelinin özellikle pandemi döneminde tüketilmesi gerektiğini belirtti.