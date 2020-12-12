  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile C vitamini içeren portakal reçeli nasıl yapılır?
Kadın - Aile

C vitamini içeren portakal reçeli nasıl yapılır?

C vitamini içeren portakal reçeline pandemi döneminde istek arttı. Peki, portakal reçeli nasıl yapılır? İşte portakal reçeli tarifi hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-12 23:37:00 -
C vitamini içeren portakal reçeli nasıl yapılır?

Portakal kış aylarının vazgeçilmez meyvesi olarak bilinir. Hem C vitamini deposu hem de hastalıklara şifa olması portakal reçeline olan ilgiyi daha çok arttırdı. Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kış mevsiminin gelmesi üzerine haftada 400 kilo doğal portakal reçeli üretiyor. Portakal reçelleri çok sayıda kente ve zincir marketlere ulaştırılıyor. Kooperatif başkanı Suna Çetin, C vitamini içeren bu reçellerin özellikle pandemi döneminde satışının arttığını ifade etti.

Portakal reçeli nasıl yapılır?

Son zamanlarda portakal reçeli tarifi merak edilenler arasında yer alıyor. Kış mevsimi gelmesi üzerine kadınlar, portakal reçeli yapımına başladı.

Portakalları soyup suda bekletip acısını aldıktan sonra rendeleyerek tatlandırması yapılır. Daha sonra şerbetle birlikte kaynatılarak tamamen doğal bir yolla üretilen bu reçelleri bir kiloluk kavanozlara koyarak 40 liradan satışı yapılır. Portakal reçeli çok sayıda kente ve zincir marketlere ulaştırılıyor.

Haftalık 400 kiloya kadar üretim yaptıklarını ifade eden kooperatif başkanı Suna Çetin, tam bir C vitamini deposu olan portakal reçelinin özellikle pandemi döneminde tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih belli oldu mu?
Eğitim

ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih belli oldu mu?

ALES ne zaman? | Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan ALES/2 koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. ALES’e girecek olan adaylar sınav..
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
Ahmet Hakan CHP'ye sordu: Tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden?
Gündem

Ahmet Hakan CHP'ye sordu: Tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden?

CHP'li Sera Kadıgil'in parti içindeki taciz ve tecavüz olaylarını hükümete bağlamasına karşı şaşkınlığını gizleyemeyen Ahmet Hakan, "Partin..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay