ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 8'i aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki FETÖ / PDY öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8'i görevde olan 12 öğretmenin tutuklanmasına karar verdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlılardan 9'u gözaltına alındı.
Şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu, halen organizasyon içinde aktif olarak faaliyet gösterdiği ve FETÖ ye eleman temin etmeye çalıştıkları belirlendi.
Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.
Kaçakları yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.