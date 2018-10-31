ByLock kullanan öğretmene FETÖ'den hapis

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, sanık Göktaş ve avukatı katıldı.

Gelen evrakların okunmasının ardından söz verilen Göktaş, FETÖ üyesi olmadığını, hakkında isnat edilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. ByLock kullanıcısı olmadığını, suçsuz olduğunun ortaya çıktığını iddia eden Göktaş, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından esasa ilişkin hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanığın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldığını bildirdi. Hükümle birlikte Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianamede, Göktaş'ın ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün askeri öğrenci yapılanmasında yer aldığı belirtildi.