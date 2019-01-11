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Buzzati'nin 'Tatar Çölü' romanı sahneye uyarlandı

Geçen sene "GOG" oyunuyla dikkatleri çeken Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı, İtalyan yazar Dino Buzzati'nin "Tatar Çölü" romanını tiyatro sahnesine taşıyacak.

11 Ocak 2019 Cuma 12:20
Buzzati'nin 'Tatar Çölü' romanı sahneye uyarlandı

Türkiye'de ilk kez tiyatroya uyarlanan "Tatar Çölü", 4 ve 5 Ocak'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 6 Ocak'ta ise Kozyatağı Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını TİYSAV adına Raif İnan, Mustafa Odabaşı ve Fatih Kılıç'ın üstlendiği oyun, sezon boyu farklı yerlerle sahnelenmeye devam edecek.

Betül Odabaşı Törk'ün tiyatroya uyarladığı "Tatar Çölü"nün yapım direktörlüğü ve sanat yönetmenliğini Mustafa Odabaşı ile Fatih Kılıç yapıyor.

Oyunun yönetmen koltuğunda Zuhal Öztürk otururken müzikleri Can Atilla, koreografisi ise Pınar Ataer imzası taşıyor.

Kostüm tasarımında Reyyan Erdoğan imzası bulunan iki perdelik oyunda Abdül Süsler, Rabia İlknur Şaşmazer, Murat Ceylan, Çisel Kuşkan, Cumhur Arat, Kemalettin Caymaz, Emrah Girgin, İbrahim Tül, Ozan Ceylan, Orhan Uzun, Özlem Şahin, Serra Tankal, Özlem Olgun, İnci Dolgun, Ufuk Dağaşan ve Fatih Boyalı rol alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 09:22
  1. Tatar Çölü
  2. Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı
  3. TİYSAV
  4. Anadolu Ajansı

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