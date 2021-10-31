Buzluktan çıkan anne süt ne kadar dayanır?

Anne sütlerinin kansere çok iyi geldiği ve bağışıklık sistemine iyi gelirken ayrıca hücreleri de yenilendiği uzman araştırmacılar, doktorlar ve bilim insanları tarafından ortaya konulmuştur. Bu yüzden anne sütlerini üç ile altı ay arası muhafaza edip kanser ve lösemi hastalarının tedavi sürecinde ek olarak kullanılmakta oluyor. Eğer üç ve yahut da altı ay süresi gibi bir zaman dilimi içerisinde anne sütünün muhafaza etmek, korumak ve saklamak istiyorsanız dondurucu da saklamanız gerekmekte oluyor.



Buzluktan çıkan süt dolapta kaç Gün bekler?

Anne sütünün ne kadar saklanabileceği saklanma koşullarına göre değişmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın 2012 yılında yayınladığı yazıya göre anne sütünü saklama koşulları şunlardır:

Oda Sıcaklığında (19-26°C) – 3 Saat

Buzdolabında (<4°c) –="" 3="">

Dondurucuda (-18°C) – 3 Ay

Dondurucuda saklanan anne sütünü bir gece önceden buzdolabına koyun. Ertesi gün bir kâsenin içine sıcak veya ılık su ile doldurun ve anne sütünün içinde olduğu poşeti ya da şişeyi kâsenin içine oturtun.

Anne sütünü ısıtmak veya çözdürmek için sütü kesinlikle ateşin üstüne koymayın. Kaynatmak, anne sütünün içindeki besin değerlerine zarar verecektir.

Anne sütünü ısıtmak için mikrodalga da kullanmamalısınız.

Anne sütünü çözdürürken yüzeyde kaymak ve süt katmanı oluşabilir. Hafifçe karıştırarak sıcaklığın yayılmasını ve kaymağın dağılmasını sağlayabilirsiniz. Sütü çalkalamayın.

Son olarak anne sütünün sıcaklığını kontrol ediniz. Süt oda sıcaklığında olmalı, bilek içine damlatıldığında bile yakmamalıdır. Bu sıcaklık bebek için uygundur.

Dondurulmuş anne sütü buzdolabında saklandığında 24 saat içerisinde, oda sıcaklığında saklandığında 4-8 saat içerisinde tüketilebilir. Anne sütü tekrar dondurulmamalıdır.