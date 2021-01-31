Buzlu yolda feci kaza
Karaman'da buzlu yol nedeniyle kontrolü kaybeden sürücü araçla birlikte takla attı.
Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt belde Serper mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.C. (47) idaresindeki 70 E 7917 plakalı Tofaş marka otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Araç sürücüsü M.C., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.