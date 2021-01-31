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Yerel Buzlu yolda feci kaza
Yerel

Buzlu yolda feci kaza

Karaman'da buzlu yol nedeniyle kontrolü kaybeden sürücü araçla birlikte takla attı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 14:50:00 -
Buzlu yolda feci kaza

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt belde Serper mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.C. (47) idaresindeki 70 E 7917 plakalı Tofaş marka otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Araç sürücüsü M.C., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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