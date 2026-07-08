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Gündem Buzdolabı patlaması evi harabeye çevirdi
Gündem

Buzdolabı patlaması evi harabeye çevirdi

Yeniakit Publisher
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Buzdolabı patlaması evi harabeye çevirdi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde müstakil bir evde bulunan buzdolabı büyük bir gürültüyle patladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sorgun ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil bir binanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle buzdolabı patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Evin yangından etkilenen bölümü kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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