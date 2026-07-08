Eğitimlerini tamamlayıp icazet aldılar!

Gezi programının ikinci bölümünde Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa ziyaret edildi. Rehber Hasan Cem Pınar’ın anlatımıyla hafızlar ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Cumalıkızık Köyü gezildi. Yaklaşık 700 yıllık tarihi evleriyle Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini barındıran köyde öğrenciler geçmişe yolculuk yaptı. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi'nin türbeleri ziyaret edildi. Hafız öğrenciler burada devletin kuruluş mücadelesi, Osmanlı'nın yükselişi ve Türk-İslam medeniyetinin gelişimi hakkında bilgiler aldı. Program kapsamında ayrıca Üftade Hazretleri, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Emir Sultan Hazretleri ziyaret edildi. Öğle namazı ise Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri kabul edilen Bursa Ulu Camii'nde eda edildi. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen genç hafızlar, İslam medeniyetinin yetiştirdiği büyük alimleri, mutasavvıfları ve devlet adamlarını yerinde tanıyarak tarih bilinci kazandı. Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, hafızlığın yalnızca ezber yapmak olmadığını ifade ederek "Kur'an-ı Kerim'i hafızasında taşıyan evlatlarımızın, bu medeniyetin inşa ettiği şehirleri ve manevi büyüklerini tanıması son derece kıymetlidir. Bu geziyle öğrencilerimiz hem tarihi öğrendi hem de ecdadımızın inşa ettiği eserleri yerinde görerek manevi dünyalarını zenginleştirdi. Hafızlarımızın ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstleneceğine inanıyoruz" dedi. DENİMDER Başkanı Fatih Işık ise gezinin eğitim açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade ederek "İmam hatip ve hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizin sadece akademik değil, tarih ve medeniyet bilinci açısından da donanımlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. İstanbul ve Bursa, medeniyetimizin en önemli iki merkezidir. Gençlerimizin bu şehirlerde tarihimize tanıklık etmesi, geleceğe daha güçlü hazırlanmalarını sağlayacaktır. Bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.