Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı 1. dönem buzağı desteklemelerinin yetiştiricilere T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre, yarından itibaren ödenmeye başlanacağını belirterek, "448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödenecek." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 2018 yılı buzağı destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

2018 yılı 1. dönem buzağı desteklemelerinin yetiştiricilere T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacağını vurgulayan Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize 1 Mart'ta, 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 8 Mart'ta ödeme yapılacak." bilgisini verdi.

Pakdemirli, 2018 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri çerçevesinde 448 bin yetiştiricinin 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödeneceğini bildirerek, çiftçilere hayırlı olsun dileklerini iletti.