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Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarından itibaren 448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:49
Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarından itibaren 448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 Yılı "1. Dönem Buzağı Destekleme Ödemeleri"ne ilişkin basın açıklamasında bulundu. 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemelerinin yetiştiricilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize yarın saat 18.00’den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemeleri 1 Mart 2019’da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 8 Mart 2019’da yapılacak. 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri çerçevesinde, 448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:49
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