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Buz pateninde milli mesai

- Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Kocaeli'de kampta bulunan Short Track Milli Takımı'na ziyarette bulundu- Gökhan Özdemir:"Kamplarımız devam edecek. Bu sezon Ankara'da bir uluslararası yarışma yapacağız.Tüm sporcularımızın orada çok başarılı olacağına inanıyoruz"

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:53
Buz pateninde milli mesai


KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Kocaeli'de kamp yapan Short Track Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Başiskele ilçesindeki bir otelde sporcular ile teknik heyete hitap eden Özdemir, her zaman yanlarında olmasa da kampı yakından takip ettiğini belirterek, düzenli bilgi aldığını söyledi.

Kocaeli'deki buz kalitesinin istedikleri seviyede olmaması dışında bir sorun yaşamadıklarını bildiren Özdemir, antrenör Anna Lukanova'nın kendisine kampın kara antrenmanı şeklinde devam edeceği bilgisi verdiğini kaydetti.

Yönetim kurulunun short track ile ilgili planlamaları yaptığını, yeni sezona ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Özdemir, "Sizlere çok güveniyoruz, hepiniz pırıl pırıl çocuklarsınız." diye seslendi.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorum çok çalışıyor, çok gayret ediyorsunuz. Biz de sizlerin çalışmalarınızı, gayretlerinizi karşılıksız bırakmayacağız. Sizden tek şey rica ediyorum, hocalarımızın kararlarına uyun, prensipli, disiplinli olun, çalışın, kurallara uyun, başarıyı yakalayacaksınız. Sizin her konuda arkanızda olacağız. Neden? Sizlere çok inanıyoruz, başarılı olacağınızı biliyoruz. Bunun için her imkanı zorluyoruz, zorlayacağız da... Siz ciddi şekilde sporunuza devam edin. Yurt içinde ve yurt dışında kamplarımız devam edecek. Bu sezon Ankara'da bir uluslararası yarışma yapacağız, bilgisini ISU'dan aldık. Tüm sporcularımızın orada çok başarılı olacağına inanıyoruz. Başkentteki bu yarışmaya sporcularımızın iyi konsantre olmasını istiyorum, orada iyi dereceler alacağımızı ümit ediyorum."

Kamp organizasyonu için yönetim kuruluna teşekkür eden antrenör Anna Lukanova ise imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını bildirerek, "Federasyon başkanımızın biz inanması ve destek olması beni çok memnun ediyor." dedi.

Milli sporcu Fırat Yardımcı da kampın zorlayıcı olmasına rağmen eğlenceli geçtiğini, yalnızca sportif faaliyetlerde bulunmadıklarını, konserler, bowling turnuvaları, piknik gibi etkinliklerle motivasyonlarının üst düzeyde tutulduğunu kaydetti.

Bu arada, federasyon başkanı Gökhan Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcular, pasta keserek sporculardan Davut Tahtacı'nın doğum gününü kutladı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:53
  1. Gökhan Özdemir
  2. short track
  3. Sürat Pateni
  4. TBPF
  5. Türkiye Buz Pateni Federasyonu

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