Buz Pateni Federasyonu Başkanı Özdemir'den Engelliler Haftası mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özdemir, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Birlikte yaşama kültürünün bir gereği olarak hasta, yaşlı ve engelli bireylerin varlığını unutmamalı, yaşam tarzlarımızda güçsüzlere de yer vermeliyiz. Toplumsal mutluluk, bireylerin mutluluğundan, başkalarının acısını ve eksikliğini paylaşmaktan geçer." ifadelerini kullandı.

En büyük engelin sevgisizlik olduğuna işaret eden Özdemir, "Hayatı paylaşmak için engelleri birlikte aşıyoruz. Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır, onlara sahip çıkalım. Bir gün değil her zaman engelli bireylerin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.