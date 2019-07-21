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Buz pateni antrenörlük semineri başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından ülke genelindeki antrenörleri kapsayan Antrenörlük Eğitim ve Gelişim Semineri, Samsun’da başladı.

21 Temmuz 2019 Pazar 16:57
Buz pateni antrenörlük semineri başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından ülke genelindeki antrenörleri kapsayan Antrenörlük Eğitim ve Gelişim Semineri, Samsun’da başladı.


Buz Pateni Milli Takımı’nın 9 Temmuz’da başlayan 15 Temmuz Milli Demokrasi ve Milli Birlik Kampının devam ettiği Samsun, bu kez de Türkiye Buz Pateni Antrenörleri Eğitim ve Gelişim Semineri’ne ev sahipliği yaptı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Antrenörlük Eğitim ve Gelişim Semineri, Samsun İlkadım Buz Pateni Salonu’nda cumartesi günü başladı. 2 gün süren eğitim ve gelişim seminerine Türkiye genelinden 30 buz pateni antrenörü katıldı. Belçika’nın buz pateninde uluslararası ismi, eski milli sporcu Jorik Hendrick tarafından verilen seminerler, ’teorik’ ve ’uygulamalı’ başlıkları altında gerçekleştiriliyor.


Seminerin açılışına Milli Takım Müdürü Kemalettin Ak ile birlikte katılan Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu, "Antrenörlük eğitimi, federasyonumuzca öncelikli çalışma alanlarımızda önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Gelecekte hem milli hem de uluslararası alanda sporcu yetiştirmek için antrenörlük eğitimi, hem yerli hem yabancı antrenörlerin bilgi birikimi, desteği ile antrenörlerimize aktarılmaktadır. Seminerlerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Öte yandan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) Genel Müdürü ve Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Recep Ali Er, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Şener Aydın ile birlikte milli takım kampını ziyaret etti. Genel Müdür Er, Atatürk Anıtı’nda fotoğraf çektirdiği genç sporculara başarı diledi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:57
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