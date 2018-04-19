Buz Hokeyi Federasyonu'ndan ilginç 'derbi' tweeti!
Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu twitter hesabından, ''Sorsan bizim spor tehlikeli'' mesajı paylaşıldı.19 Nisan 2018 Perşembe 23:58
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında büyük olaylar sonrasında yarıda kalan maçın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan ilginç bir mesaj yayınlandı.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun resmi twitter hesabından olaylı derbi sonrasında ''Sorsan bizim spor tehlikeli'' mesajı paylaşıldı.
Derbinin ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun paylaştığı bu mesaj sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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