Buz hokeyciler Kocaeli'de kampa girecek



ANKARA (AA) - Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Kocaeli'de kamp yapacak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek kampa 26 sporcu davet edildi. Keith McAdams'ın antrenörlüğündeki Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan sporcular ise şöyle: Tolga Bozacı, Muhammed Karagül, Ahmet Tuğrul Dilli, Ogün Kadir Uzunali, Yusuf Kenan Kars, Fatih Faner, Emrah Savaş, Savaş Canburak Aktürk, Hakan Berk Salt, Alp Berke Elakaş, Gökalp Solak, Emre Faner, Ahmet Hars, Ömer Faruk Kars, Yusuf Halil, Ferhat Bakal, Emrah Özmen, Sarp Demirezen, Fatih Tayğar, Sait Bingöl, Muhammed Sefa Takar, Muhammed Sefa Kavaz, Abdulkadir İnanç, Serkan Gümüş, Taylan Berke Anlar, Sam Cengiz Oktay Çıplak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.