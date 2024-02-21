Buyurun rezalete! İP'liler istifa edip HDP'liler ile birlik oluyor

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında İYİ Partili isimlerin CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için istifa ettiklerini yazdı.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı:

2019 mahalli seçimlerinde, gizlileri, saklıları yoktu.

İyi Parti de. HDP de.. Büyükşehirlerde aday çıkartmadılar.. CHP’li adayları destekleme açıklaması yaptılar.

Gerçekten de, İyi Parti tabanı da, HDP tabanı da, adeta milimetrik yanlışlık dahi yapmaksızın, CHP’li adaylara oy verdiler..

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Süreç içinde, ben HDP’den de, “Ne yapıyoruz biz.. Köyleri yakmakla suçladığımız siyasetçilerle aynı adayları mı destekliyoruz” demelerini bekliyordum ama..

HDP’den bu yönde pek ses çıkmadı.

İyi Parti’den ise, beklediğimiz “Ne yapıyoruz biz. Terörist destekçisi dediğimiz HDP’lilerle birlikte ittifak yapıp, CHP’li adayları seçtirmek bize yakışıyor mu” itirazı, birçok isimden geldi ve özellikle 14 Mayıs’tan sonra, Akşener’in partisi, adeta tabela partisine döndü..

Şimdi yeni bir aşamaya geçiyoruz.

Dün mahalli seçimlerde aday olacak listeler seçim kurullarına verildi..

İlginçtir, CHP’nin mevcut Esenyurt Belediye Başkanı da, önceki seçimlerde HDP’lilerin onayı ile belirlenen bir ismi idi.

Ama HDP bu seçimde, partilerine daha yakın bir ismi önermiş olmalılar ki..

CHP önce mevcut belediye başkanını aday çıkartmayacağını ilan etti.

Açıklanan adayı ise, HDP ile görüşmeler çerçevesinde geri çekip, HDP’ye tam teslim olup, onların istediği bir ismi Esenyurt’tan belediye başkanlığına aday gösterdi..

Bu gelişmeleri herkesten daha ayrıntılı kimler bilir?

Esenyurt’taki parti teşkilatları bilir..

O zaman buyrun rezalete..

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