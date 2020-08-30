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Ekonomi Büyüme devam ediyor yatırım iştahı artıyor
Ekonomi

Büyüme devam ediyor yatırım iştahı artıyor

İş dünyası sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticilerini buluşturan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında ekonominin büyümeye devam ettiği, Türkiye’nin yabancı yatırımcıların iştahlarını kabarttığı vurgulandı. Toplantıdan ihracatı arttırmaya ve dünya ticaretine yön vermeye dönük çalışmaların odağa oturtulması mesajı da çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:40:00 -
Büyüme devam ediyor yatırım iştahı artıyor

Üretici dernekleri, ihracatçı birlikleri ile sendikaların yöneticilerini bir araya getiren Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında önemli kararlar alındı.

Talepler masaya yatırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başkanlık ettiği toplantıda Corona virüsünün (Covid-19) yayılımını önlemek, yeni normale adapte olmak için atılan adımlara değinildi. Üreticiler ile ihracatçıların görüşleri ve önerileri de dinlendi. Ayrıca firmaların fon bulmalarının, kredi tedarik etmelerinin ve yeni yatırım yapmalarının önünü açacak çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

FİKKO’da Türkiye’ye duyulan güvenin yeni yatırımların çekilmesine ve dev projelerin devreye alınmasına imkân tanıyacağına işaret edildi. Ülkenin yabancı firmalarca yakından takip edildiğine dikkat çekildi. İlaveten ihracatı arttırmak, yeni ülkeler ile bölgelere açılmak ve dünya ticaretinden daha çok pay almak için tüm imkânların kullanılması gerektiği belirtildi.

2021 için ümitliyiz

Bakan Albayrak, makro ve mikro verilerin moralleri, ilerisi için umutları arttırdığını dile getirdi. Albayrak, Twitter’dan FİKKO’yla ilgili yaptığı paylaşımda da “Reel sektör temsilcilerimizle ekonomi programlarımızı ve dünyanın durumunu istişare ettik. Gidişat iyi. 2021 için ümitliyiz. İnşallah, 2020’de ortaya koyduğumuz performansı gelecek yıl çok daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

FİKKO’da alınan kararları olumlu karşılayan ekonomistler ise Türkiye’nin güçlenip büyüdüğünü ve her alanda atılım yaptığını kaydediyorlar. Ülkenin dünyaca ünlü şirketlerin iştahlarını kabarttığını vurguluyorlar ve “İnşallah eylül ile ekim ayları daha verimli geçecek. Gerek üretimde gerekse iç ve dış ticarette yeni rekorlar kırılacak” öngörülerini paylaşıyorlar.

Dünyayı şaşırtacağız

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, üretim ile ihracatta görülen kuvvetli toparlanmanın büyümeye olumlu katkı sunacağının altını çizdi. Hizmetler ve perakende ticaret sektöründen de olumlu haberler geldiğini söyleyen Alkin, “Bu durum, hem üçüncü hem dördüncü çeyrek büyüme oranlarıyla dünya ekonomisinin önde gelen aktörlerini bir kez daha şaşırtacağımızı gösteriyor” dedi.

Türkiye’nin yeni normalden en olumlu etkilenecek ülkelerin başında bulunduğunu anlatan Alkin, “İnşallah sonbaharda siparişler peşpeşe gelecek ve imalat ile ihracat tarafında daha başarılı bir grafik sergilenecek” şeklinde konuştu.

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