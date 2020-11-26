Büyükyalı ‘iyi yaşam’ın kapılarını açıyor

İlhamını İstanbul’dan ve paha biçilmez tarihi mirasından alan Büyükyalı; yeni şehircilik anlayışı ile hayata geçirildi. Farklı yaşam tarzlarına hitap eden seçeneklerin olduğu Büyükyalı, açık alanları, deniz komşu konumu ve doğal peyzajı ile yeni dönemin konutta en çok tercih özelliklerini taşıyor.



“Yeni şehircilik anlayışı sunuyor”



Büyükyalı Projesi yeni şehircilik anlayışı ile konut sakinlerinin yaşam kalitesini arttıracak şekilde oluşturuldu. ÖZAK GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Özlenen mahalle ve semt yaşamı, komşuluk kültürü, açık ve temiz havada, denizle iç içe yaşayabilmek, ihtiyaç duyulan her şeye yürüyerek ulaşabilmek, tiyatrodan konsere, spordan sinemaya zengin sosyalleşme olanakları, tarihin gölgesinde, yemyeşil bir çevrede huzurlu bir yaşam, trafiksiz bir hayat, fayda odaklı bir lüks ve teknoloji anlayışı, ulaşım kolaylığı, üstün bir kalite, kârlı bir yatırım ve çok daha fazlası... Yeni şehircilik tüm bunları kapsıyor. Büyükyalı’nın sakinlerine, tüm bu değerleri sunacak olmak ise bizim için heyecan verici” dedi.



Tarihi mekanda havuz keyfi



Geleneksel aile yapısına sahip olan, ailesi ile vakit geçirmekten hoşlanan, arkadaşları ile sosyalleşmekten keyif alan ve bunu evinin yakınındaki açık alanlarda yapmaktan hoşlanan, sağlıklı yaşamayı tercih edenler Büyükyalı’yı tercih edilmesinin nedenleri arasında. Yaşayanların çoğunluğunu aileler oluşturuyor. Konut sakinleri evinden çıkar çıkmaz özel tasarlanmış peyzaj alanda yürüyüşlerini yapabiliyor, spora gidebiliyor, tarihi bir mekanda havuza girebiliyor, Fişekhane’de kültür sanat etkinliğine katılabiliyor ya da arkadaşları ile yemek yiyip kahve içebiliyor. Her blok için oluşturulan sosyal alanlarda vakit geçirebiliyor, çocukların doğum günlerini ya da özel günlerini kutlayabiliyorlar.



Hayatı kolaylaştıran akıllı bina teknolojileri Büyükyalı'da



Büyükyalı, konut sakinlerinin kendilerini güvende hissedebilecekleri ve hayatlarını kolaylaştıracak şekilde kurgulandı. Akıllı ev sistemleri sayesinde evdeki elektrik sistemlerini ve iklimlendirme sistemleri web girişi ile kontrol edilebildiği gibi cep telefonu ya da tablet’e yüklenen uygulama sayesinde uzaktan yönetilebiliyor. Daire için yangın alarmı ya da yangın söndürme sistemi sayesinde bu konuda yaşanabilecek herhangi bir tehlikeye çok hızlı şekilde müdahale edilebiliyor. Ayrıca su basman dedektörleri ile daire içinde açık kalan bir musluk varsa ya da tesisatta bir su kaçağı mevcutsa kontrol merkezine düşen alarm ile kolayca kontrol altına alınabiliyor. Hırsız alarm sistemi sayesinde konut sakinlerine daha güvenilir bir yaşam sağlanıyor.

Günlük yaşamda müstakil hayat konforu

Marmara Boğazı’nın girişinde denizin hemen kıyısında bulunan Büyükyalı, doğal peyzaj, üstün kalite anlayışı ile tasarlanan konutlar, nefes aldıran ferah meydanlar, alternatif spor alanları, doğal yaşam olanakları, deniz bağlantısı ve daha birçok değeriyle hem keyifli hem de huzur dolu, iyi bir yaşamın kapılarını aralıyor. Toplam 111 dönümlük arazide yer alan Büyükyalı’da her ihtiyaca yönelik konut bulunuyor. 1+1’den 5+1 plus’a, penthouse veya müstakil Loft evlerden Fendi Casa ile dizayn edilen bloğa kadar çok farklı konseptte 1.500 konut yer alıyor.



Yeme içmeden kültür sanata her alanda, nefes alan ve aldıran açık mekânlar, sağlıklı ortamlar, sadece birkaç adımda ulaşılabilen 30 kilometrelik sahil şeridi, doğal peyzaj alanları, ferah caddeleri, restoran ve kafeleri, kültür-sanat merkezlerinden seçkin alışveriş mağazalarına kadar pek çok değeriyle Büyükyalı, bu yeni dönemde de değerine değer katmaya devam edecek.