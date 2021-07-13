Büyükşen cinayeti son dakika! Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Büyükşen cinayetinde kim gözaltına alındı?

Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Konya’nın Karatay ilçesinde, Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kurulan özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi.

Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen gözaltına mı alındı?

3 yıl önce evinde pompalı tüfekle öldürülen Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) cinayetine ilişkin önemli bir gelişme yaşadı. Büyükşen cinayetine aydınlatmak için kurulan özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi.

Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen’in de aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı. Gözaltı haberlerinden önce Osman Büyükşen’in de tutuklandığı iddia edilmişti. Ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen Twitter hesabından söz konusu haberleri yalanlamıştı.

30 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında gündeme gelen ilk iddia talihsiz çiftin yanlışlıkla öldürülmüş olabileceğini işaret etti. Ortaya atılan iddiaya göre, Büyükşen çiftini öldüren kişi ya da kişilerin amacı bir başkasını öldürmekti. Evler arasındaki benzerlik nedeniyle Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayete kurban gitti. Olayla ilgili İsmil sakinleri, "Büyükşen ailesinin evinin yakınında, sorunlar yaşayan bir aile var. Bu ailede yasak ilişki ve tefeciden alınan borç konuşuluyor. Bu nedenle yanlışlıkla işlenen bir cinayet olabilir" iddiasını ortaya attı.