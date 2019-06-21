0553 313 94 23

Büyükşehirli atletler dördüncü bitirdi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı, Bursa’da yapılan Süper Lig yarı final yarışlarını dördüncü sırada tamamladı.

21 Haziran 2019 Cuma 14:35
Büyükşehirli atletler dördüncü bitirdi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı, Bursa’da yapılan Süper Lig yarı final yarışlarını dördüncü sırada tamamladı.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün alt yapıdan yetiştirdiği sporcularla mücâdele ettiği Turkcell Atletizm Süper Ligi yarı finali, Bursa’da yapılan yarışların ardından sona erdi. Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu’nda yapılan yarışlarda Büyükşehirli sporcular ilk gün 35 puan toplayarak 6. sırada yer aldı. Kıran kırana geçen arışların ikinci gününde tempo artıran yeşil-beyazlılar 44.5 puan toplayarak, genel puanını 79.5‘e çıkardı. Sonuçların ardından dördüncü sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 20-21 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapılacak finalde ilk üç basamak için yarışacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Padişah Sultan Murad Çekirge’deki kabri başında anıldı
    1. Şehit Padişah Sultan Murad..
    2. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    3. TOKİ Karaman kura sonuçları son dakika..
    4. Nazilli Ticaret Odası’ndan yeni atanan..
    5. TCMB döviz kurları
    6. Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran..
    7. Bakan Varank, İstanbul'da
    8. Botswana’da 500’den fazla akbaba..
    9. Sağanak sonrası çalışmalar başladı
    10. İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da..
    11. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    12. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    14. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    15. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    16. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    17. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    18. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    19. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    20. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    21. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    22. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    23. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    24. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    25. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    26. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    27. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    28. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    29. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    30. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!