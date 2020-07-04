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Gündem

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin-Derik'te, kimyasal patlayacı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 17:19:00 - 2020-07-04 17:22:23
Büyükşehirleri kana bulayacaklardı! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, kimyasal patlayacı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür." ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Veysel

Askeriyle,jandarmasıyla,polisiyle, özel harekat tan mit ve sibercilere kadar bütün emniyetçilerimiz dünya standartlarının çok üstünde bir performansla çalışırken,yediden yetmişe ağzı dualı gönlü güzel gözü yaşlı samimi milletimizin bitmez tükenmez duaları var oldukça bizi yıkamayacaklar,her oyunları bozulacak inşaallah.
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İsmail

Çok teşekkürler bakanim.insaallah onların kökünü kurutacaksiz.ermeni ......nin.Allah başta başkan Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerinin ve Mehmetçik kardeşlerimiizin yardimcisi olsun.
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