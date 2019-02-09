Türkiye 31 Mart’ta mahalli yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti ile birlikte bazı yerlerde ise HDP ittifak yaparak seçimlere girecek. MHP 3 büyük şehirde aday çıkaracak diğer büyükşehirlerde AK Parti’nin adayı desteklenecek. 13 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adayları desteklenecek. Peki Büyükşehirlerde neler için oy kullanılacak? Büyükşehirlerde oy nasıl kullanılacak?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. Türkiye, 31 Mart'ta mahalli idarecilerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Peki Büyükşehirlerde seçmenler oyunu nasıl kullanacak? Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

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