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Büyükşehirlerde neler için oy kullanılacak? Büyükşehirlerde oy nasıl kullanılacak?

Türkiye 31 Mart’ta mahalli yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti ile birlikte bazı yerlerde ise HDP ittifak yaparak seçimlere girecek. MHP 3 büyük şehirde aday çıkaracak diğer büyükşehirlerde AK Parti’nin adayı desteklenecek. 13 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adayları desteklenecek. Peki Büyükşehirlerde neler için oy kullanılacak? Büyükşehirlerde oy nasıl kullanılacak?

09 Şubat 2019 Cumartesi 14:12
Büyükşehirlerde neler için oy kullanılacak? Büyükşehirlerde oy nasıl kullanılacak?

Türkiye 31 Mart’ta mahalli yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti ile birlikte bazı yerlerde ise HDP ittifak yaparak seçimlere girecek. MHP 3 büyük şehirde aday çıkaracak diğer büyükşehirlerde AK Parti’nin adayı desteklenecek. 13 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adayları desteklenecek. Peki Büyükşehirlerde neler için oy kullanılacak? Büyükşehirlerde oy nasıl kullanılacak?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. Türkiye, 31 Mart'ta mahalli idarecilerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Peki Büyükşehirlerde seçmenler oyunu nasıl kullanacak? Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları 

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 14:12
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Tekirdağ
  5. Samsun
  6. Sakarya
  7. Ordu
  8. Muğla
  9. Mardin
  10. Kahramanmaraş
  11. Manisa
  12. Malatya
  13. Konya
  14. Kocaeli
  15. Kayseri
  16. İzmir
  17. İstanbul
  18. Mersin
  19. Hatay
  20. Gaziantep
  21. Eskişehir
  22. Erzurum
  23. Diyarbakır
  24. Denizli
  25. Bursa
  26. Balıkesir
  27. Aydın
  28. Antalya
  29. Ankara
  30. Adana
  31. Büyükşehirlerde neler için oy kullanılacak?
  32. Büyükşehirlerde oy nasıl kullanılacak?
  33. 31 mart 2019 yerel seçim büyükşehirler

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