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Yerel Büyükşehir’in web sitesi yenilendi
Yerel

Büyükşehir’in web sitesi yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin www.bursa.bel.tr adresli web sitesi yenilendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 09:52:00 -
Büyükşehir’in web sitesi yenilendi

Ulaşımdan altyapıya, tarihi kültürel mirastan çevre yatırımlarına kadar her alanda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, dijital ortamda sunduğu hizmetleri de sürekli güncelliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısından, yapılan hizmet ve etkinliklere kadar her türlü etkinliğin vatandaşlarla paylaşıldığı www.bursa.bel.tr adresli web sitesi de yenilendi. Bursa görselleri ile kente kazandırılan önemli projelerin ana ekranda paylaşıldığı yeni tasarımda, sosyal yardım, beyaz masa, projeler, hizmetler, şehir kameraları, etkinlikler, haberler, e ödeme, ulaşım gibi hizmetlere erişim artık çok daha kolay.

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