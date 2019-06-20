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Büyükşehir’in olimpik umutları

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano branşı sporcuları Emircan Ayaklı, Melih Uslu, Bedirhan Çıktay ve Kırılo Avgan, ‘Olimpik Umutlar Gelişim Kampı’na dâvet edildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:35
Büyükşehir’in olimpik umutları

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano branşı sporcuları Emircan Ayaklı, Melih Uslu, Bedirhan Çıktay ve Kırılo Avgan, ‘Olimpik Umutlar Gelişim Kampı’na dâvet edildi.


Sporu tabana yaymak, istisnâsız her çocuğu sporla buluşturmak için alt yapısına önem veren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yetiştirdiği sporcularla örnek olmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlıların kano branşı altyapısından yetiştirdiği sporcular Emircan Ayaklı, Melih Uslu, Bedirhan Çıktay ve Kırılo Avgan en iyi 18 sporcu arasına girerek ‘Olimpik Umutlar Gelişim Kampı’na davet edildi. 20-30 Haziran tarihlerinde Eskişehir’de yapılacak olan kamp için yola çıkan Büyükşehirli sporcular, yolculuk öncesi antrenörlerine ve yöneticilere imkan ve desteklerden dolayı teşekkür etti.


“Büyükşehirli her sporcu milli takıma aday”


Olimpik Umutlar Gelişim Kampı’nda milli takıma aday sporcuların yer aldığını söyleyen Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Başantrenörü Deniz Korkmaz, gelecek yıllarda Büyükşehirli milli sporcu sayısının artacağını söyledi. Altyapıya yapılan yatırımların meyvelerini verdiğini belirten Korkmaz, “Olimpik Umutlar Gelişim Kampı’nda Türkiye’deki en iyi genç sporcular bir araya getiriliyor. Bu sporcularımız Kano sporuna bizimle beraber başladılar. Kulübümüzün alt yaş gruplarına önemli yatırımları var. Çocuklarımız, gençlerimiz spor yapsın diye bütün imkanlar seferber ediliyor. Bu gayretler sayesinde milli takım düzeyinde sporcular yetişiyor. Büyükşehir Belediyespor Kulübü çatısı altındaki her sporcu milli takıma aday. Yapılan yatırımların meyvesini erken almaya başladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla sporcumuz ülkemizi, Bursa’mızı uluslararası arenada temsil edecek ve bizi gururlandıracak. Çocuklarımızın spor yapması için her türlü imkanı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve değerli kulüp yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:35
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