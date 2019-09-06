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Büyükşehir’in Kodlama ve Robotik Atölyesi sona erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kodlama ve 3 boyutlu modelleme konularına ilgi duyan, yazılım geliştirme yetkinliğine sahip öğrencilere verilen Kodlama ve Robotik Atölyesi ile 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi kampı sona erdi.

06 Eylül 2019 Cuma 17:15
Büyükşehir’in Kodlama ve Robotik Atölyesi sona erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kodlama ve 3 boyutlu modelleme konularına ilgi duyan, yazılım geliştirme yetkinliğine sahip öğrencilere verilen Kodlama ve Robotik Atölyesi ile 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi kampı sona erdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kampın son gününde öğrencileri yalnız bırakmadı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Bilişim ve Gelişim Merkezi’nde 5 Ağustos’ta başlayan ve İlkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile Ortaokul 5. 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı atölye çalışmaları 6 Eylül tarihinde sona erdi. Kodlama ve Robotik Atölyesine 8 grup halinde 160 öğrenci, 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi eğitimine ise 4 grup halinde 60 kişi olarak toplam 120 öğrenci katıldı.


Atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin Kodlama ve Robotik ile 3 Boyutlu Tasarım anlamında yenilikçi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kampa katılan öğrencileri tek tek kutladı. Başkan Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Muğla Bilişim ve Gelişim Merkezi’nde kampa katılan çocuklar için şu ifadeleri kullandı: “Kodlama ve Robotik Atölyesi, 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi kamplarıyla geleceğimiz çocuklarımıza çağın gereksinimlerine uygun ve yenilikçi projeler geliştirebilecekleri ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki atölye çalışmalarına katılan çocuklarımız okullarda öğrendikleri ile ileride seçecekleri mesleklerinde daha başarılı olarak ülkemiz için başarılı çalışmaların altına imza atacaklardır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 5 defa Kodlama ve Robotik Atölyesi, 1 defa da 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi çalışması yaptık. Bu kamplarımıza toplam 390 öğrencimiz katıldı. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller olarak yetişmesi ve Atatürk’ün aydınlattığı yolda ilerlemesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz”

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:15
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