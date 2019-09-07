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Büyükşehir’in kent içi turlarına büyük ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentliler için düzenlediği kent içi turistik gezilerine aksatmadan devam ediyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:06
Büyükşehir’in kent içi turlarına büyük ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentliler için düzenlediği kent içi turistik gezilerine aksatmadan devam ediyor.


Yıl boyunca üstü açık ve kapalı otobüslerle gerçekleştirilen ücretsiz şehir turlarına yoğun ilgi gösteren Başkentlilerin son durağı Çamlıdere ilçesi oldu.


Başkentlilere sunduğu kültürel ve sosyal hizmetlerle dünyaya örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çamlıdere gezisine katılan Başkentliler, ilçenintarihi, turistik ve doğal güzelliklerini gezerek unutulmaz bir gün yaşadılar.


Tarihi yerler, müzeler ve dahası


Ankara’yı daha yakından tanımak isteyen vatandaşları otobüslerle her gün şehir içinde de ücretsiz yolculuğa çıkaran Büyükşehir’in gezi programında; peyzaj çalışmalarıyla dikkat çeken rekreasyon alanlarından restore edilerek yeni bir görünüm kazanan tarihi yapılara, geçmişin izlerini taşıyan müzelere kadar birçok yer bulunuyor.


İklim koşullarına bağlı olarak yazın açık kışın da kapalı otobüslerle gerçekleştirilen geziler kapsamında Anıtkabir başta olmak üzere Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam gibi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ilçelere de turlar düzenleniyor.


Kent Gezisi’nde sıra Çamlıdere’de


Şehrin tarihi ve turistik yerlerini uzman rehberler eşliğinde daha yakından tanıma şansını yakalayan vatandaşlar, bu gezilere bireysel ya da grup halinde katılabiliyorlar.


Kent Gezisi kapsamında her gün farklı tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı yakalayan Başkentlilerin Çamlıdere gezisine yaklaşık 40 kişiden oluşan bir grup katıldı.


Çamlıdere’de Hayvan Müzesi, Kültürevi Kınaevi, Terazi Müzesi, Şeyh Ali Semerkandi Müzesi ve Türbesi ve Oyuncak Müzesini gezme imkanı yakalayan Başkentliler, Çamlıdere’nin muhteşem doğal güzelliklerini çektikleri fotoğraf kareleriyle anılarına eklediler.


Gezilere ilgi büyük


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şehir turlarından yararlanan vatandaşlardan, kendilerine sunulan bu imkandan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Bu geziler sayesinde Ankara’mızın tüm güzelliklerini tanıma fırsatı buluyoruz” diyerek ortak düşüncelerini dile getirdiler.


Çamlıdere ilçesine düzenlenen geziye katılan 65 yaşındaki İhsan Gökkaya, "Büyükşehir Belediyesinin gezi turuna ilk katılıyorum. Çok sevdim. Bugün Çamlıdere’yi gezdik. Diğer ilçeleri de gezmek istiyorum Çok memnun kaldım" derken, 60 yaşındaki Leyla Akkaya da, "Büyükşehir Belediyesinin turlarına her sene katılıyorum. Daha önce birçok ilçeyi gezdim. Polatlı ve Kızılcahamam’ı da gezmek istiyorum. Bu gezlerden çok memnunum. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Başvurular Alo 153 Mavi Masa’ya


Kent Gezilerine katılmak isteyen vatandaşlar, istedikleri zaman Alo 153 Mavi Masa’yı arayarak başvuru yapabilir ve Büyükşehir Belediyesinin bu ücretsiz sunduğu hizmetten yararlanabilirler.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:06
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