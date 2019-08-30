Büyükşehir’den yeni otobüs hatları için bilgilendirme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni otobüs hat numaraları ve güzergahları konusunda vatandaşlara bilgi vermek için şehrin yoğun olan duraklarına bilgilendirme noktaları kurdu.

Düzenlenen güzergah ve yeni numaralarla ilgili duyurular Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs durakları, otobüs içleri, şehrin yoğun olan bölgeleri, sosyal medya ve diğer tüm iletişim araçları ile yapılırken, bunların yanında bilgilendirme noktaları da oluşturuldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Ulaşım Anonim Şirketi (A.Ş.) personeli özellikle yoğun olan otobüs duraklarında oluşturulan noktalarda, vatandaşlara bilgi verirken, düzenlemelerle ilgili broşür de dağıtıyor.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki bilgilendirme noktasında vatandaşların merak ettikleri soruları yanıtlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Denizlililerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için hat düzenlemeleri ve yeni otobüs numaralarını resmi internet sitesindeki ulaşım portalından da inceleyebileceklerini bildirdi.