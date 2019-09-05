Büyükşehir’den tarihe destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği kazı alanlarından birisi olan Şeker Mahallesi’ndeki Keykubadiye Sarayı kazı alanını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, şehrin tarihi dokusu ve jeolojik yapısını ortaya çıkaran kazı çalışmalarının hız kazanması için destek verdiklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Keykubadiye Sarayı kazı alanında Kazı Heyeti Başkanı da olan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Baş ile görüştü. Prof. Dr. Ali Baş, Başkan Büyükkılıç’a kazı çalışmalarının son durumu ve kazılarda çıkarılan eserlerle ilgili bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a kazı çalışmalarına verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Prof. Dr. Ali Baş, “2015 yılından itibaren yaptığımız kazıların en büyük sponsorlarından birisi belediyemiz. Büyükşehir Belediyesi ve Şeker Fabrikası’nın desteği ile çok rahat bir kazı sezonu geçiriyoruz. En büyük sorunumuz olan kazı evi konusuna da Başkanımız çözüm getirdi. Kültür Bakanlığımız buradaki kazı için personel veriyor; ancak kazı alanında görülen tüm malzemeler Büyükşehir Belediyemiz ve Şeker Fabrikası’nın desteğiyle alınıyor. Bu destekler de bize çalışmalarımızda şevk veriyor” dedi.

Prof. Dr. Ali Baş, 2014 yılında bölgede kazı çalışmalarının başlamasını sağlayan ilk buluntu olan ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde sergilenen Bahçıvan Figürü’nün birebir kopyasını kazı hatırası olarak Başkan Memduh Büyükkılıç’a takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da fedakarca çalışan Prof. Dr. Ali Baş ve kazı ekibine teşekkür etti. Bir Selçuklu şehri olan Kayseri’de böyle bir kazı çalışmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Keykubadiye Sarayı’nın yanı sıra Kültepe’deki kazılar ile Taşhan’da yapılan ve dünyada ses getiren fosil kazılarına destek veriyoruz. Bu kazılar dikkatleri Kayseri’ye çekiyor. Şehrimizin tarihi dokusu ve jeolojik yapısını ortaya çıkaran bu kazılar için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz” diye konuştu.