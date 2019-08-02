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Büyükşehirden özel öğrencilere spor malzemesi hediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin forma talebini geri çevirmedi.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:56
Büyükşehirden özel öğrencilere spor malzemesi hediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin forma talebini geri çevirmedi. Eğitim merkezinin futbol takımına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından armağan edilen forma, çanta ve futbol topundan oluşan set, Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan tarafından takdim edildi.


Demirci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden talep ettikleri forma isteği geri çevrilmedi. Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu 9 kişilik futbol takımına, Manisa Futbol Kulübü’nün forma, çanta ve toplarından hediye edildi. Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan, Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası’nda konuk ettiği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mustafa Bakır ve öğrencilere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün gönderdiği Manisa Futbol Kulübü formaları ile birlikte çanta ve futbol toplarını takdim etti.


Formalarını alan ve büyük sevinç yaşayan Demirci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, forma taleplerini geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Formaları mücadele edecekleri turnuvalarda gururla giyeceklerini ifade eden özel öğrenciler, taleplerini kısa sürede çözüme kavuşturan Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan’a da teşekkür ederek, oynayacakları maçlara davet etti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:56
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