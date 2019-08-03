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Büyükşehirden Nazilli’de beğenilen konser

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserleri, Nazilli’de devam etti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:12
Büyükşehirden Nazilli’de beğenilen konser

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserleri, Nazilli’de devam etti. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konsere katılan vatandaşlar müziğin doyumsuz lezzetine şahitlik etti.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası, Nazilli’de muhteşem bir konsere imza attı. Aydın’ın tüm ilçelerinde sosyal ve sanatsal etkinliklere önem veren Büyükşehir Belediyesi’nin Nazilli konseri, 23 Nisan Parkı’nda gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı halk konserinde ilk olarak Nazilli’nin genç müzisyenleri Batur kardeşler sahneye çıktı. 14 yaşındaki Burak Berke Batur ve kardeşi 12 yaşındaki Batuhan Baran Batur’un seslendirdiği şarkılar vatandaşlar tarafından zevkle dinlendi. Batur kardeşlerin ardından sahne alan solist Esra Yaman ise seslendirdiği çeşitli ve renkli eserler ile müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Şarkı ve türkülere eşlik eden vatandaşlar, konserin sonunda orkestrayı uzun süre alkışladı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserinin açık havada olması vatandaşları memnun etti. 23 Nisan Parkı’nın engelli vatandaşlar için de büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Azize Eryılmaz, "Türkü dinlemeyi çok sevdiğim için Büyükşehir belediyesinin konserini dinlemeye geldim. Bu güzel organizasyon için, bizlere her zaman her konuda yardımcı olan Özlem hanıma teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" dedi. Yurt dışında yaşayan ve tatil için Nazilli’ye gelen gurbetçi vatandaş Semiha Pehlivan ise "23 Nisan Parkı’nda böyle bir etkinlik olacağını duyduğumuz zaman hemen gelmek istedik. Bu sıcak havada, havuz başında serin bir ortamda konser izleme şansımız oldu. Çok güzel bir konser oldu ve keyifli bir akşam yaşadık. Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:12
  1. konser
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