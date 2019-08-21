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Büyükşehir’den Karaduvar’da plaj düzenleme çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Karaduvar Mahallesinde plaj düzenleme çalışmaları yapıyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18
Büyükşehir’den Karaduvar’da plaj düzenleme çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Karaduvar Mahallesinde plaj düzenleme çalışmaları yapıyor. Sahilde dağınık haldeki büyük kayaları düzenleyen Büyükşehir ekipleri, plajın kumunu da temizleyip, vatandaşlar için temiz bir hale getiriyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatı ile kentsel yenileme çalışmaları kapsamında bir yandan Gündoğdu, Siteler ve Hal mahallelerine hizmet götürülürken, diğer yandan da Karaduvar, Kazanlı ve Adanalıoğlu gibi sahil mahallelerinde çalışma yapılıyor.


Ekipler, bu çerçevede, Karaduvar sahillerinde hummalı bir çalışma başlattı. Büyükşehir ekipleri çalışmalar kapsamında ilk olarak Karaduvar sahilindeki dağınık haldeki büyük kayaları düzenliyor. Plajın kumunu da düzenleyip, vatandaşlar için temiz bir hale getiren ekipler, çalışmalarına devam ediyor.



“Küçük dokunuşları görmeye başladık”


Karaduvar Mahallesi Muhtarı Fikret Altan, Karaduvar sahilinin uzun yıllardan bu yana imar ve yetki tartışmalarından kaynaklı olarak atıl durumda bırakıldığına dikkat çekerek, yapılan çalışmaların kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Mahallelerinde sadece küçük dokunuşlar istediklerini kaydeden Muhtar Altan, “Küçük dokunuşlar ile o sahil insanların denize girilebileceği, çok rahat gezebileceği, çok rahat hareket edebileceği bir alan haline gelebilir. Çok büyük dokunuşlara değil, küçük dokunuşlara ihtiyaç var. Bu dönemde Büyükşehir Belediyesi sesimize kulak verdi. O küçük dokunuşları görmeye başladık. Sahili bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman çok güzel gelişmeler olacağını düşünüyoruz” dedi.


Sahilin uzun zamandan bu yana bakım ve düzenleme çalışması yapılmadığı için atıl bir durumda olduğuna dikkat çeken Altan, düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Karaduvar Mahallesi sakinlerinin çevreye daha duyarlı olacaklarını ve yapılan çalışmalara sahip çıkacaklarını belirtti. Kentin batı kesiminde yer elen turizm bölgelerinin gereğinden fazla kalabalık olduğunu dile getiren Altan, “Mersin’in doğu sahilleri hak ettiği değeri bulmaya başladı. Bu kentin batısı inanılmaz derecede kalabalık ve yoğun. Özellikle Karaduvar Mahallesinin otantik özellikleri ve farklı etnik unsurları barındıran yapısı vardır” diye konuştu.


Çalışmaların tamamlanması ile Karaduvar sahilinin Mersin’in yeni turizm alanlarından birisi olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18
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