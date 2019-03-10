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Büyükşehir’den çiftçiye yılda 7 Milyon 309 bin TL destek

Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı’nı ziyaret eden vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından çiftlere toplam yılda 7 Milyon 309 bin TL destek verildiği bilgisi aktarıldı.

10 Mart 2019 Pazar 15:10
Büyükşehir’den çiftçiye yılda 7 Milyon 309 bin TL destek

Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı’nı ziyaret eden vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından çiftlere toplam yılda 7 Milyon 309 bin TL destek verildiği bilgisi aktarıldı.

 

Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı hafta sonunda da ziyaretçilerini ağırladı. Gün içinde birçok konferans ve tanıtımın olduğu Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı’nda çiftçiler merak ettikleri konular hakkında alanında uzmanlar tarafından bilgilendirildi. Türkiye’de gıda tarım ve hayvancılık konusunda bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Avukat Necmi Özen, Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli’de tarım ve hayvancılığa 1 yılda toplam 7 milyon 309 bin lira destekte bulunulduğunu, bu sayede önemli bir gelişme sağlandığını aktardı.

 

Türkiye’de gıda tarım ve hayvancılık konusunda çiftçilere konferans veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Avukat Necmi Özen, “Türkiye’de nüfus sürekli artıyor ama buna oranla hayvancılık ve tarım üretimi giderek azalıyor. Geçmişten günümüze süregelen doğudan batıya göç ne yazık ki tarım arazilerinin boş kalmasına neden oldu. Köyden kente göçü engellememiz için özellikle merkezlerdeki yönetim anlayışını güçlendirmemiz gerekiyor. Köyde tarım yapan vatandaşı köyden başka kente değil, köyden merkez il ve ilçesine göç etmesini sağlamalıyız. Bu sayede köyden göçen vatandaş başka ile değil kendi toprağının olduğu yerde kalarak toprakla bağını kesmemiş olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda önemli ilerlemeler kazandık” dedi.

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa verdiği katkıya değinen Özen, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 1 yılda toplam 7 milyon 309 bin lira destekte bulunduk. Bu yatırımlar sonrasında ilimizde hem büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında hem de sera üretiminde büyük oranda artış oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:10
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  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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