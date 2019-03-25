0553 313 94 23

Büyükşehir’den çiftçilere yerli tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 ilkbahar yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli yerli ve milli yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:16
Büyükşehir’den çiftçilere yerli tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 ilkbahar yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli yerli ve milli yem bitkisi tohumu dağıtıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik tohum ve yem bitkisi desteğini sürdürüyor. Hayvancılığın en önemli giderlerinden olan kaba yem ihtiyacını karşılamak amacı ile yem bitkisi yetiştiriciliğini destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “2019 ilkbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme” projesi kapsamında yüzde 50 hibeli yerli yem bitkisi tohumu dağıttı. Proje kapsamında Kocaeli’nde ikamet eden çiftçilere bu yıl ilk kez yerli tohum dağıtıldı.


Önceki yıllarda yapılan desteklemeler daha fazla verim vermesi düşünülerek talep edilen yabancı çeşitlerden oluşuyordu. Uzun yıllar süren araştırmalar sonucu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenen yerli ve milli tohumlar bu yıl toprakla buluşacak. Bir yıllık süre boyunca verim özellikleri araştırılan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da tescillenen çeşitler, Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri tarafından arazilerde yerinde incelendi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı il sınırları içerisinde gen kaynakları korunan yerli ata tohumlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilerden toplanarak tescil edilen ve çoğaltılması çalışmaları devam eden tohumlar daha sonra çiftçilere dağıtılıyor. Elinde ata tohumu bulunan vatandaşların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi başkanlığına başvurmaları isteniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den flaş 'Golan Tepesi' açıklaması
    1. AK Parti'den flaş 'Golan Tepesi'..
    2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    3. İngiltere Başbakanı May'den istifa..
    4. Multinet Up'la bireysel emeklilik..
    5. Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
    6. Kurtuluşun topraklarında iki ilçe..
    7. HDP’liler adliyede
    8. Erdoğan açıkladı, fiyatlar tavan..
    9. Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
    10. Alanya’da cinsel ilişkide kadını..
    11. Kastamonu’da iki katlı ahşap ev,..
    12. Okçuluk kursu öğrencilerinden şehitlik..
    13. MHP İzmir İl Başkanı iddialı konuştu:..
    14. Operasyon sırasında pencereden..
    15. (Özel) Üniversite öğrencileri Doğu’da..
    16. Ağaç ve orman ürünleri sektör..
    17. Üreticiye ücretsiz silajlık mısır..
    18. Elektrik dükkanını soyan hırsız..
    19. Hisarcık’ta binalarda ısı yalıtımı..
    20. Adana'da Rottweiler dehşet saçtı
    21. GRAFİKLİ - Cezayir tarihindeki 5..
    22. Batı Afrika’da siyasi istikrarın..
    23. Antik Kent’e ziyaretçi akını
    24. Garanti İnternet'ten "Swift Takip..
    25. Kütahya İŞKUR’dan TYP kapsamında 300..
    26. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    27. Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını..
    28. Bakan Gül AA Editör Masası'na konuk..
    29. Kaymakam Halim yaşlıları evlerinde..
    30. Kar ve tipide mahsur kalan ambulans..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı